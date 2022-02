Torino, al Robaldo i lavori si fermano: rinvenuti rifiuti tossici e amianto

Durante la bonifica sono stati rivenuti rifiuti tossici e anche presenze di amianto all’interno della struttura

Intoppo per quanto riguarda i primi lavori al Robaldo, iniziati ormai qualche mese fa, che riguardano la messa in sicurezza dell’area. Durante la bonifica, a seguito di analisi chimiche dei materiali, sono stati rivenuti rifiuti tossici e anche presenze di amianto all’interno della struttura. Particolarmente critica la situazione del piano sotterraneo sotto gli spogliatoi, assolutamente coperto di rifiuti di vario tipo. Le operazioni di rimozione dei rifiuti sono necessarie e allungheranno ulteriormente le tempistiche che serviranno per veder sorgere sull’impianto abbandonato da oltre quindici anni il nuovo quartier generale del settore giovanile del Torino. Solo dopo la bonifica completa si potrà procedere con la demolizione dei fatiscenti fabbricati esistenti e procedere con l’edificazione della nuova struttura.