Torino-Atalanta 0-3, le statistiche: occasioni quasi in parità, il curioso dato

L'atteggiamento delle due squadre

I granata al 38' erano già sotto di tre gol e l'atteggiamento degli avversari è stato quello di puntare sul possesso e sul fraseggio per gestire il vantaggio e portare a casa i 3 punti. Il possesso palla della squadra di Juric è stato superiore registrando una percentuale del 59%. I passaggi riusciti dalla Dea sono stati 569 (89% di precisione) contro 351 di Duvan Zapata e compagni con l'82% di precisione. L'Atalanta è riuscita a mantenere il vantaggio di tre reti e gestire la partita con scioltezza visto che il Torino ha creato poche o nulle preocupazioni agli avversari. L'Atalanta è riuscita a dominare il match e a gestirlo, mentre il Torino sembra non aver neanche provato a rimettersi in partita. Per Baroni il lavoro da fare è ancora tanto, la vittoria contro la Roma sembra essere stata un'illusione momentanea.