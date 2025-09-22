Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino-Atalanta 0-3, le statistiche: occasioni quasi in parità, il curioso dato

IL TEMA

Torino-Atalanta 0-3, le statistiche: occasioni quasi in parità, il curioso dato

torino-atalanta
Il possesso è dei bergamaschi che gestiscono il match in scioltezza. I granata creano meno occasioni e i loro tiri sono imprecisi
Marco De Rito
Marco De Rito Redattore 

“Giornataccia. La cosa che non possiamo fare è uscire dalla partita come successo in quegli otto minuti. Ne ho parlato con la squadra. Dopo il primo gol preso non abbiamo più portato pressione e siamo stati lenti nelle giocate. Facilitata una squadra con giocatori forti: ciò non deve avvenire", ha commentato Marco Baroni al termine di Torino-Atalanta. Il match è terminato con una vittoria per 0-3 degli ospiti, una partita in cui i granata non hanno praticamente neanche provato a recuperare, dopo che in 8 minuti hanno subito 3 gol. Le statistiche, che andremo a snocciolare, confermano un Toro poco propositivo e volitivo.

Le occasioni create in Torino-Atalanta

—  

Sui tiri il Torino ha fatto leggeremente meglio: 2 in più rispetto all'Atalanta (11 vs. 9). Mentre i tiri in porta sono in perfetta partità: 5 vs. 5. Ma la percentuale di precisione è diversa: il 45% delle conclusioni dei piemontesi sono terminate nello specchio, mentre per la Dea il 55% delle conclusioni è terminato nello specchio. Neanche un palo e nessuna traversa per i granata. L'Atalanta ha fatto meglio sulle occasioni da gol create: 4 vs. 5. L'unico calcio d'angolo della partita è stato battuto dal Torino. I bergamaschi hanno vinto anche 10 contrasti, rispetto ai 7 della squadra di Baroni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

L'atteggiamento delle due squadre

—  

I granata al 38' erano già sotto di tre gol e l'atteggiamento degli avversari è stato quello di puntare sul possesso e sul fraseggio per gestire il vantaggio  e portare a casa i 3 punti. Il possesso palla della squadra di Juric è stato superiore registrando una percentuale del 59%. I passaggi riusciti dalla Dea sono stati 569 (89% di precisione) contro 351 di Duvan Zapata e compagni con l'82% di precisione. L'Atalanta è riuscita a mantenere il vantaggio di tre reti e gestire la partita con scioltezza visto che il Torino ha creato poche o nulle preocupazioni agli avversari. L'Atalanta è riuscita a dominare il match e a gestirlo, mentre il Torino sembra non aver neanche provato a rimettersi in partita. Per Baroni il lavoro da fare è ancora tanto, la vittoria contro la Roma sembra essere stata un'illusione momentanea.

Le statistiche di Torino-Atalanta. Fonte dati: Lega Serie A
Le statistiche di Torino-Atalanta. Fonte dati: Lega Serie A
Leggi anche
Torino-Atalanta 0-3, Vlasic: “Contestazione? Io penso solo allo spogliatoio”
Le pagelle di Torino-Atalanta 0-3: difesa a picco, Simeone l’unico a provarci

© RIPRODUZIONE RISERVATA