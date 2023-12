Torino-Atalanta è anche Zapata-Muriel: i colombiani in cerca di gol e riscatto

Torino-Atalanta vede lo scontro tra bomber: Zapata e Muriel, i due colombiani ed ex compagni che vanno in cerca di riscatto

Alberto Girardi

Questa sera alle 20:45 andrà in scena Torino-Atalanta, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Le due squadre si scontreranno all'Olimpico Grande Torino e il match vedrà duelli importanti. A partire da Juric-Gasperini, l'allievo e il maestro, lo scontro tra i talenti azzurri Scalvini e Buongiorno e infine tra i due bomber Zapata e Muriel. I colombiani sono in cerca di riscatto e di gol, entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e non possono più sbagliare. Muriel e Zapata sono stati per molti anni i due bomber e punti di riferimento dell'attacco nerazzurro e oggi il numero 91 del Torino torna per la prima volta da ex e non vorrà sicuramente perdere il duello con il suo connazionale ed ex compagno Luis Muriel.

Zapata, un avvio difficile. Ora è il momento di illuminare — L'avvio di Duvan Zapata non è stato dei più semplici, il colombiano per ora ha trovato un solo gol, quello con la Roma il 24 settembre, da quel momento solo qualche buona prestazione, come quella di Monza, ma zero reti segnate. Il Toro lo aspetta e tutto l'ambiente ha piena fiducia in lui, ma ora va ripagata e in un momento complicato per i granata servono le giocate e i gol del colombiano. Per la prima volta contro la sua ex squadra, Duvan Zapata vorrà dimostrare di non essere uno scarto o un giocatore finito, ma un uomo importante ancora in grado di poter cambiare le partite. Con la maglia della Dea conta 191 presenze, 82 gol e 43 assist, per lui sarà una partita molto importante anche sul piano emotivo e la società spera che possa essere un punto di partenza per tornare a segnare con continuità, dato che per Duvan il gol potrebbe cambiare la sua stagione e quella del Torino.

Anche Muriel in cerca di riscatto: il bomber finito nel dimenticatoio — Con l'infortunio di Scamacca, che lo terrà ai box almeno fino a gennaio e con l'assenza di De Ketelaere, Muriel sarà con grande probabilità la punta di riferimento nel match di questa sera. Il colombiano con la maglia dell'Atalanta ha dimostrato di avere colpi da fuoriclasse e una tecnica invidiabile. Nella sua miglior stagione con la maglia nerazzurra (2020/2021) conta 22 gol in 36 gare con una media gol pari ad uno ogni 65' e 9 assist. nelle altre stagioni con la Dea ha collezionato 42 gol e 19 assist per un totale di 64 gol e 28 assist in 173 partite. A Bergamo ha illuminato per anni con le sue giocate e ha cambiato le partite grazie alla sua freddezza sotto porta. Dalla scorsa stagione però, Luis Muriel, è caduto in fondo alle gerarchie di Gasperini e ora si ritrova davanti una fortissima concorrenza. Ma con Scamacca, Tourè e De Ketelaere infortunati, potrà essere finalmente il suo turno dal primo minuto e non vorrà sicuramente sprecare questa grande occasione per dimostrare quanto vale. Il colombiano inoltre è ancora a caccia del suo primo gol in questa Serie A, dopo i soli 3 segnati la cosa stagione. Anche per Muriel la partita di questa sera è una chance per riscattarsi.

