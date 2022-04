Torino, Belotti punta la doppia cifra: sarebbe il settimo campionato consecutivo

I numeri dicono che Belotti è reduce da sei campionati consecutivi in doppia cifra: al momento è a metà dell'opera in questa Serie A

Andrea Calderoni

Andrea Belotti e la doppia cifra: una bella consuetudine da quando veste la maglia del Torino. Il capitano granata ha sempre superato i dieci gol nello stesso campionato dalla stagione 2015/2016. Va a caccia in questa tribolata annata del settimo torneo in Serie A consecutivo con almeno dieci reti all'attivo. Sarebbe un traguardo molto prestigioso che porterebbe il "Gallo" sempre più vicino all'Olimpo degli attaccanti italiani di tutti i tempi. I numeri dicono che Belotti è reduce in Serie A da 12, 26, 10, 15, 16 e 13 gol rispettivamente negli ultimi sei tornei. Al momento è a quota 5 gol, quindi la strada è ancora lunga per la settima doppia cifra di fila.

RITMO - Il ritmo tenuto nelle ultime settimane proietterebbe Belotti molto vicino ai dieci timbri anche nel 2021/2022. Nelle ultime sei giornate ha infatti segnato tre reti che sarebbero state quattro senza l'annullamento del gol contro il Venezia. Siccome di turni al termine ne mancano otto, una media di 0.5 gol a match non basterebbe per agguantare la doppia cifra perché il "Gallo" si fermerebbe a nove. La condizione del capitano granata è comunque in costante crescita e in questo finale di campionato potrebbe dare un contributo ancor più sostanzioso sotto porta. Il Torino ne ha bisogno e si è visto nelle ultime uscite. Anche Belotti ne ha bisogno dopo una stagione caratterizzata da tanti problemi fisici e da una situazione contrattuale in bilico che sicuramente non ha agevolato il suo lavoro.

CLASSIFICA - I numeri relativi a Belotti esposti poco sopra testimoniano quanto questo giocatore sia a tutti gli effetti una colonna portante della storia del Torino. A Salerno ha raggiunto quota 110 reti in carriera con la casacca granata in 245 apparizioni. Dei 110 timbri 97 sono arrivati in Serie A e così Belotti ha raggiunto al secondo posto all-time Francesco Graziani. A 37 lunghezze c'è Paolo Pulici, ma per raggiungerlo Belotti avrebbe bisogno di altre annate sotto la Mole. L'attestato di stima di Ivan Juric nel postpartita di Salerno potrebbe aver aperto uno spiraglio in più per la permanenza. Ma prima del futuro Belotti ha un altro compito: chiudere con la cresta alzata la sua stagione, arrivando ancora una volta in doppia cifra.