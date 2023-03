Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: Juric conferma l’undici del derby

Sciolte le ultime riserve: come anticipato, Juric conferma in blocco la squadra schierata martedì scorso nel derby contro la Juventus. In difesa ci sono dunque Djidji e Buongiorno ai fianchi di Schuurs, con Rodriguez ancora sulla corsia laterale. In mezzo al campo c'è Linetty al fianco di Ilic (Ricci assente per squalifica), sulla trequarti Miranchuk e Karamoh a supporto di Sanabria.