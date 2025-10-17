Nella giornata odierna, 17 ottobre 2025, il Torino ha svolto agli ordini di Marco Baroni una sessione di allenamento allo Stadio Olimpico-Grande Torino in vista della gara casalinga di domani alle 18 contro il Napoli. La notizia legata alla seduta odierna riguarda la presenza del patron granata Urbano Cairo, che ha salutato allenatore e giocatori in compagnia del direttore tecnico Davide Vagnati.
Torino, Cairo fa visita alla squadra in vista della sfida con il Napoli
Il presidente granata ha assistito all’allenamento allo Stadio Olimpico-Grande Torino salutando Baroni e la squadra prima del match di domani alle 18
Il presidente del club non è nuovo a questo tipo di visite: recentemente, lo scorso 23 settembre, si era infatti presentato allo Stadio Filadelfia dopo il ko per 0-3 contro l’Atalanta, intrattenendosi con Baroni. Si tratta di un gesto di vicinanza verso la squadra, alla vigilia della ripresa del campionato e di una sfida contro un avversario di grande spessore come la formazione guidata da Antonio Conte.
