Torino, Cairo fa visita alla squadra in vista della sfida con il Napoli

Nella giornata odierna, 17 ottobre 2025, il Torino ha svolto agli ordini di Marco Baroni una sessione di allenamento allo Stadio Olimpico-Grande Torino in vista della gara casalinga di domani alle 18 contro il Napoli. La notizia legata alla seduta odierna riguarda la presenza del patron granata Urbano Cairo, che ha salutato allenatore e giocatori in compagnia del direttore tecnico Davide Vagnati.