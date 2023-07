Torino, chi è Rodrigo Mendes? Diciotto anni, fisico e duttilità

Rodrigo Mendes: profilo, posizione, età e caratteristiche

La dirigenza granata si è assicurata un difensore giovane che ha da poco compiuto 18 anni, essendo nato il 2 aprile 2005. Durante la sua carriera il ruolo che ha ricoperto con più frequenza è quello di difensore centrale ma all'occorrenza ha saputo spostarsi leggermente più in avanti scendendo in campo come mediano davanti alla difesa. Certamente non si tratta di uno dei volti più noti del calcio giovanile portoghese ma è una scommessa frutto di un fitto lavoro di scouting portato avanti dagli osservatori granata negli ultimi mesi. Mendes è un destro naturale di piede e gode anche di una discreta di velocità per essere un difensore centrale. Fa dell'altezza - pari a 189 cm secondo quanto riportato dalla sua agenzia - e delle sue doti fisiche uno dei suoi punti di forza, qualità sempre molto utili quando si tratta di giocatori che agiscono nella metà campo difensiva. Mendes arriva dal Belenenses (squadra che milita nella seconda divisione del Portogallo) con la quale ha giocato nelle formazioni Under 17 e Under 19 ma non è ancora riuscito ad esordire tra i grandi della squadra lusitana. Si tratta di un difensore che è spesso anche nel giro del Portogallo U18 con il quale è riuscito a segnare un gol nella sfida contro i pari età della Georgia, una delle sue 4 presenze in questa categoria.