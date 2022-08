Torino, chi gioca a Cremona? Schuurs-Buongiorno non è l’unico ballottaggio

Seconda trasferta della stagione per il Torino, sempre contro una neopromossa. Questa volta tocca alla Cremonese, che ben ha figurato pur senza far punti nelle prime due uscite. Sarà il battesimo del nuovo stadio Zini, rimodernato, in Serie A. Si gioca sabato 27 agosto alle ore 18.30. Tra defezioni e rientri in rosa, Ivan Juric sta valutando i giocatori più pronti per la sfida. Nessun dubbio invece sul modulo, sarà riproposto il solito 3-4-2-1 salvo sorprese dell'ultimo minuto. Ecco le prime indicazioni di formazione nell'antivigilia del match.