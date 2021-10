Torino, chi gioca col Genoa? Dubbio attaccante, Lukic-Pobega in mediana

Sarà il Torino ad aprire la nona giornata di Serie A. Venerdì, alle ore 18.30, andrà in scena la sfida contro il Genoa. Dopo le sconfitte contro Juventus e Napoli, i granata andranno a caccia di punti importanti per la classifica, in una partita suggestiva per più ex, primo tra tutti Ivan Juric che si scontrerà contro la squadra che l'ha lanciato in Serie A. Per quanto riguarda le prime indicazioni di formazione, è pronto il solito 3-4-2-1 da parte di Ivan Juric, e per quanto riguarda gli uomini da schierare le gerarchie sono piuttosto delineate in molti reparti.