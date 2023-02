Torino, contro la Cremonese obiettivo 15 mila spettatori

Tra sconti speciali e una squadra che deve lottare per l'Europa, nonostante Torino-Cremonese si giochi di lunedì sera potrebbe avere comunque una discreta cornice di pubblico. Sicuramente non eccelsa, perché al momento forse la previsione più realistica è di 15 mila spettatori, ma tutto fa pensare che ci possa comunque essere una buona risposta da parte del pubblico granata. La sfida che anticipa il derby della Mole è importante per tutte e due le squadre in campo: i ragazzi di Juric che devono mettere in cascina altri punti utili per la corsa europea tenendo a bada il Bologna e la Juventus, la Cremonese invece deve approfittare del passo falso della Sampdoria.