Torino, da Adams a Bellanova: i migliori 5 acquisti di Davide Vagnati

Dopo aver analizzato l'elenco degli acquisti flop che l'ex responsabile dell'area tecnica del Torino, Davide Vagnati, ha portato all'ombra della Mole, è arrivato il momento di fare un elenco di quelli che sono invece state delle buone intuizioni. Durante il suo operato nel Toro, Vagnati ha saputo anche portare alcuni giocatori che si sono rivelati molto utili alla causa granata e ne abbiamo elencati cinque che - durante le sessioni di mercato condotte dall'ex Spal - si sono rivelati degli acquisti positivi. Sarebbe potuto rientrare certamente in questo elenco anche un ottimo innesto come Duvan Zapata - che è ancora oggi il capitano del Toro - , ma essendo un giocatore già molto affermato e conosciuto al momento del suo arrivo, si è preferito optare per altre intuizioni dell'ex DT. Di seguito la lista dei migliori innesti che Vagnati ha saputo portato al Torino dal 2020 a oggi.