Torino, da Barreto a Iturbe: la flop 5 del mercato invernale

Dopo aver analizzato i 5 migliori acquisti dell'era Cairo effettuati dal Torino nel mercato di gennaio, ora vediamo quali sono i peggiori. Negli ultimi 16 anni in cui l'imprenditore di Alessandria è diventato il Presidente del club granata sono stati effettuati diversi movimenti in entrata in questa sessione di riparazione. Nell'elenco che segue, c'è da dire che il Toro non ha speso molto dal punto di vista economico per questi giocatori che hanno deluso in granata. Si tratta infatti per lo più di prestiti.