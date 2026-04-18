Analizziamo il confronto tra Roberto D'Aversa e Marco Giampaolo
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Il Torino si prepara ad affrontare la trasferta di Cremona contro la Cremonese. I granata hanno dalla loro parte un vantaggio sulla zona rossa della classifica abbastanza corposo per poter vivere questo finale di stagione con il cuore leggero. Analizziamo il confronto tra i due tecnici, Roberto D'Aversa e l'ex allenatore granata per la prima parte della stagione 20/21 Marco Giampaolo.
Pochi incontri tra i dueNel corso della loro carriera i due tecnici si sono affrontati solo tre volte. Il bilancio però pende a favore del tecnico avversario. Due sono le vittorie racimolate da Giampaolo. La prima risale alla stagione 18/19. D'Aversa allenava il Parma, Giampaolo la Sampdoria. Finì 2-0 per i blucerchiati. Il secondo confronto terminò con un pareggio all'insegna del gol: 3-3 il risultato finale, sempre nella stessa stagione. L'ultimo incrocio risale al precedente campionato. D'Aversa allenava l'Empoli, Giampaolo il Lecce. Vinsero i salentini per 1-3
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