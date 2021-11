Torino, hai il mal di trasferta? Terzultimo rendimento in A e appena 3 gol fatti

Per Juric sono sette sconfitte nelle ultime dieci trasferte tra Hellas Verona e Torino con una sola vittoria

Andrea Calderoni

Non accadeva dal dicembre 2020 che il Torino perdesse tre trasferte consecutivamente e in quel momento la squadra granata, guidata da Giampaolo, navigava nei bassifondi della classifica, fino a vivere un Natale all'ultimo posto. Oggi, novembre 2021, un altro tris di ko fuori casa. L'1 a 0 patito dai granata a La Spezia ha fatto seguito alle sconfitte per 1 a 0 contro il Napoli e per 1 a 0 contro il Milan. Tre k.o. di misura, tre k.o. senza reti all'attivo, ma tre k.o. differenti per come sono maturati. Immeritati i primi due contro due delle migliori formazioni del torneo di Serie A; il terzo è invece giunto al termine di una prova incolore contro una squadra che vanta una delle peggiori difese d'Europa. Se le tre sconfitte di fila sono un fatto recente, invece le tre gare in trasferta senza gol segnati sono un fatto che non si verificava sotto la Mole sponda granata addirittura dall'aprile 2009 (12 anni fa). Esiste quindi un certo divario tra le prestazioni in casa (che hanno fruttato 10 punti) e quelle in trasferta (solo 4 punti) emerso nel Torino di Juric in questo primo scorcio di campionato. L'unico successo risale a venerdì 17 settembre (segno che la cabala non conta) a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Per il resto sono maturate quattro sconfitte (alle tre già menzionate si aggiunge quella di Firenze) e un pareggio non entusiasmante al "Penzo" di Venezia.

NUMERI - Tutto questo si tramuta in appena 4 punti conquistati lontano dall'Olimpico-Grande Torino: un po' pochini. Il Torino ha il terzultimo rendimento in trasferta dell'attuale Serie A in compagnia di alcune altre formazioni: Hellas Verona, Sampdoria e Spezia. Peggio hanno fatto soltanto Salernitana (3 punti) e Cagliari (1 punto ma a fronte di 5 gare contro le 6 dei granata). I gol segnati in trasferta sono, inoltre, appena 3 e nessuno ha fatto peggio sin qui in Serie A (solo i sardi appaiano i granata con 3 firme). L'unico dato consolatorio è quello inerente i gol presi: appena 6 ma distribuiti in modo tale da incidere in quasi tutte le partite. Dopo la sosta novembrina per le nazionali, il Torino sarà perciò chiamato a invertire il trend in trasferta.

JURIC - Lo stesso dicasi per Ivan Juric che ha palesato alcune difficoltà ultimamente in trasferta. Tra Hellas Verona e Torino ha perso sette delle ultime dieci gare fuori casa, cogliendo appena una vittoria, quella per l'appunto di Reggio Emilia. Un po' di sfortuna, un po' di mancanza di cinismo, un po' di prestazioni sotto le aspettative si traducono in questo andamento non soddisfacente lontano dalla Mole per il tecnico croato e per la sua squadra. "Le partite le prepariamo sempre allo stesso modo e in trasferta abbiamo incontrato alcune squadre molto forti", ha detto Juric prima della gara di La Spezia. Vero, ma la gara del "Picco" ha fatto emergere che la tematica esiste. Forse è prematuro parlare di "mal da trasferta" ma sono attesi nel breve periodo anche dei risultati positivi, anche se la prossima gara lontano da casa non sarà certo facile: il 28 novembre ci sarà Roma-Torino.