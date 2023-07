Torino, domani allenamento a porte aperte: attesi moltissimi tifosi al Fila

Nella giornata di domani, sabato 15 luglio 2023, il Torino sosterrà una seduta di allenamento al Filadelfia per proseguire il periodo di preparazione che precede la partenza per il ritiro di Pinzolo in programma lunedì 17. Per la gioia dei molti tifosi granata, questo allenamento si terrà a porte aperte e quindi sarà possibile assistere alla sessione diretta dal tecnico della prima squadra Ivan Juric. Si tratta del primo allenamento che il Toro sostiene a porte aperte in questa pre-season 2023/24.

Sabato alle 9:30 aprono le porte del Filadelfia: attesi migliaia di tifosi

Come già anticipato ieri su queste colonne, per i tifosi granata che vorranno assistere in prima persona a questa seduta di allenamento del gruppo di Juric, le porte del Filadelfia apriranno alle ore 9:30. Essendo la prima volta in questa estate 2023 che il Toro apre le porte ai propri sostenitori per un allenamento, sono attesi migliaia di tifosi granata. Si tratta inoltre dell'ultima occasione per vedere da vicino la squadra e per salutarla prima della partenza verso il Trentino Alto Adige dove si terrà il ritiro dal 17 al 28 luglio. La sede designata per quest'anno è quella di Pinzolo e in quel lasso di tempo Buongiorno e compagni saranno impegnati anche in due sfide amichevoli. La Curva Maratona, con un comunicato pubblicato sui propri profili social ha annunciato che sarà presente a questo allenamento al Filadelfia per sostenere la squadra e suonare la carica alla vigilia della terza stagione con Ivan Juric in panchina. Lo slogan proposto dai membri della Curva granata è stato: "Noi siamo la Curva Maratona. Noi siamo il Toro. Sabato 15 luglio 2023 allenamento a porte aperte, tutti al Fila!".