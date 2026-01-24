Toro News
POSTPARTITA

Torino, dopo la disfatta: per ora Baroni confermato e squadra in ritiro

Il capitano granata Nikola Vlasic ha confermato che la squadra da lunedì andrà in ritiro
Piero Coletta

Un sabato pessimo per la storia del Torino. Contro il Como al Sinigaglia arriva un 6-0 secco, che non ammette repliche. Ma al momento la società non è indirizzata a cambi di allenatore. Baroni, in questo frangente, resterà il tecnico del Torino ed è stato lo stesso allenatore a confermarlo nell'immediato post partita: "Mai sentito così tanta fiducia. Me lo hanno appena ribadito. Sta a me, tocca a me. Per gli anni che ho, so come si esce da queste situazioni. Bisogna metterci la testa e avere tanta compattezza. Non cerco alibi e mi assumo ogni responsabilità". La squadra da lunedì inizierà il ritiro e la scelta arriva direttamente dalla società granata: a confermarlo è stato il capitano del Torino Nikola Vlasic ai margini della gara. "Abbiamo fiducia nel mister. Siamo tutti insieme, ora è un momento difficile per noi. Dobbiamo guardare avanti. La società ha deciso che da lunedì andremo in ritiro, così staremo tutti insieme. Vedremo cosa abbiamo fatto di sbagliato e cosa non ha funzionato, cercando di cambiare le nostre prestazioni". Sullo sfondo la prossima delicata partita: il Lecce farà visita domenica prossima al Torino.

