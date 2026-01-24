Torino, dopo la disfatta: per ora Baroni confermato e squadra in ritiro

Un sabato pessimo per la storia del Torino. Contro il Como al Sinigaglia arriva un 6-0 secco, che non ammette repliche. Ma al momento la società non è indirizzata a cambi di allenatore. Baroni, in questo frangente, resterà il tecnico del Torino ed è stato lo stesso allenatore a confermarlo nell'immediato post partita: "Mai sentito così tanta fiducia. Me lo hanno appena ribadito. Sta a me, tocca a me. Per gli anni che ho, so come si esce da queste situazioni. Bisogna metterci la testa e avere tanta compattezza. Non cerco alibi e mi assumo ogni responsabilità". La squadra da lunedì inizierà il ritiro e la scelta arriva direttamente dalla società granata: a confermarlo è stato il capitano del Torino Nikola Vlasic ai margini della gara. "Abbiamo fiducia nel mister. Siamo tutti insieme, ora è un momento difficile per noi. Dobbiamo guardare avanti. La società ha deciso che da lunedì andremo in ritiro, così staremo tutti insieme. Vedremo cosa abbiamo fatto di sbagliato e cosa non ha funzionato, cercando di cambiare le nostre prestazioni". Sullo sfondo la prossima delicata partita: il Lecce farà visita domenica prossima al Torino.