Torino, è il giorno dell’incontro tra Juric e la società: si programma il futuro

L'incontro tra il tecnico croato e la società granata servirà per delineare il futuro di questa squadra

Ivan Juric l’aveva anticipato e oggi è arrivato il giorno: l’allenatore croato e la società granata si incontreranno per parlare del futuro della squadra. Tanti i temi di cui dovranno parlare le parti, perché tanti saranno i cambiamenti. Sarà un incontro quindi per gettare le basi per un futuro insieme e servirà anche per capire quali sforzi vorrà fare la società. Juric ha già detto che sogna di poter lottare per l’Europa, come ha specificato nel postpartita di Torino-Roma.