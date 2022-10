Torino-Empoli 1-1: quattro tiri in porta nel 1° tempo, non accadeva da febbraio

"Era importante non perdere la partita e ci prendiamo questo punto che è importante ed è frutto di uno spirito che i ragazzi hanno tenuto per tutta la gara. Dispiace perché hanno espresso un ottimo calcio sia in difesa che a livello di gioco ma ci è mancata un po' di qualità e cattiveria sotto porta", ha analizzato l'allenatore in seconda granata Matteo Paro nel post partita di Torino-Empoli, terminata con un pareggio. Anche il suo collega, oggi avversario, Paolo Zanetti ha ammesso: "Un punto guadagnato per quello che ha detto la partita. Bisogna essere sinceri. Nel primo tempo il loro pressing ci ha messo in difficoltà e non riuscivamo a vincere i duelli. Oggi il Torino era veramente in palla ma ci ha messo sotto. Non riuscivamo a uscire con ordine e in avanti non riuscivamo a vincere contrasti”.