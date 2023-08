Torino-Feralpisalò: i granata creano tanto, i verdeblù cadono nel finale

Come Vecchi ha interpretato la partita

Nonostante la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, la Feralpisalò di Stefano Vecchi in diverse occasioni è riuscita a sorprendere. L'allenatore dei verdeblù a differenza di Juric, spesso ha preferito attendere le offensive granata, cercando poi la ripartenza in contropiede. Scesi in campo con il 4-3-3 i Leoni del Garda, nonostante la differenza di categoria, hanno segnato il primo gol e successivamente sono riusciti a tenere la partita in parità fino all'85'. A brillare particolarmente è stato il giovane portiere Semuel Pizzignacco, che da assoluto protagonista ha costruito un muro davanti alla propria porta per tutta la partita, riuscendo a bloccare con interventi clamorosi le offensive granata. Vecchi è riuscito a mantenere la squadra compatta, decidendo di puntare molto sugli esterni. Inoltre le sostituzioni effettuate verso il finale sono state capaci di portare una ventata di novità alla manovra, ma non sono bastate a cambiare il risultato.