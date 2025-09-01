Torino-Fiorentina 0-0, le statistiche: Pioli-Baroni e il tema dei lanci lunghi

LEGGI ANCHE
Le occasioni create in Torino-Fiorentina—
Le occasioni da gol fotografano un partita diversa dai dati del palleggio: 5-0 per i granata, corroborate dal dato sui corner (7-3) e dal lavoro dei portieri, con De Gea più impegnato (4 parate) di Israel (3). Sui tiri in porta pure i padroni di casa primeggiano: 4 vs. 3, la qualità delle chances è stata dalla parte del Torino. La gara è stata anche di secondi palloni: i granata hanno recuperato 43 volte contro 28 della Fiorentina, pagando però nei contrasti vinti (2-8). Molta fisicità, con 21 falli del Toro e 13 dei viola (ammonizioni 2-2; fuorigioco 2-1 per il Toro).
Pioli fotografa un Toro “lungo e fisico”; Baroni rivendica un piano per uscire dalla pressione. Le statistiche tengono insieme entrambe le letture: uso mirato del lancio (con frequenza relativa leggermente superiore del Toro) e maggior pericolosità granata nelle zone che contano. Per trasformare questi numeri in vittorie, al Torino serve più qualità nell’ultimo tocco.
