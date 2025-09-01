Torino-Fiorentina 0-0, le statistiche: Pioli-Baroni e il tema dei lanci lunghi

“Volevamo vincere: mentalità giusta, ma è mancata qualità. Il Torino non dico che abbia rinunciato a giocare, però ha puntato su palle lunghe e fisicità”, ha dichiarato Pioli dopo Torino-Fiorentina terminata con un pareggio a reti inviolate. La risposta di Baroni è stata altrettanto chiara: “Se ci vengono a prendere alti ho Casadei e mi gioco la palla su di lui. È un percorso: la squadra è stata attenta e ha creato le occasioni per vincere”. La partita, letta attraverso i numeri del match center della Lega Serie A, racconta che il tecnico dei gigliati è stato impreciso nella sua analisi.