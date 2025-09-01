Toro News
Torino-Fiorentina 0-0, le statistiche: Pioli-Baroni e il tema dei lanci lunghi

Pioli attacca: “Palle lunghe e fisicità”. Baroni replica: “Scelta per uscire dalla pressione”. I dati gli danno entrambi ragione e spiegano lo 0-0.
Marco De Rito Redattore 

“Volevamo vincere: mentalità giusta, ma è mancata qualità. Il Torino non dico che abbia rinunciato a giocare, però ha puntato su palle lunghe e fisicità”, ha dichiarato Pioli dopo Torino-Fiorentina terminata con un pareggio a reti inviolate. La risposta di Baroni è stata altrettanto chiara: “Se ci vengono a prendere alti ho Casadei e mi gioco la palla su di lui. È un percorso: la squadra è stata attenta e ha creato le occasioni per vincere”. La partita, letta attraverso i numeri del match center della Lega Serie A, racconta che il tecnico dei gigliati è stato impreciso nella sua analisi.

L’atteggiamento delle due squadre

Il Torino ha effettivamente scelto una via più diretta: 39 passaggi lunghi contro i 45 della Fiorentina. In proporzione al volume di gioco, significa 15,3% dei passaggi granata (39 su 255) contro 13,1% viola (45 su 344): il lungo è stato un piano deliberato, non un ripiego come spiegato da Baroni. Al tempo stesso, la Fiorentina ha avuto più possesso (55% vs 45%) e più palleggio pulito (344 passaggi riusciti all’80%, Toro 255 al 75%). Dove il Toro ha fatto la differenza è stato nella rifinitura: 5 passaggi chiave a 0.

Le occasioni create in Torino-Fiorentina

Le occasioni da gol fotografano un partita diversa dai dati del palleggio: 5-0 per i granata, corroborate dal dato sui corner (7-3) e dal lavoro dei portieri, con De Gea più impegnato (4 parate) di Israel (3). Sui tiri in porta pure i padroni di casa primeggiano: 4 vs. 3, la qualità delle chances è stata dalla parte del Torino. La gara è stata anche di secondi palloni: i granata hanno recuperato 43 volte contro 28 della Fiorentina, pagando però nei contrasti vinti (2-8). Molta fisicità, con 21 falli del Toro e 13 dei viola (ammonizioni 2-2; fuorigioco 2-1 per il Toro).

Pioli fotografa un Toro “lungo e fisico”; Baroni rivendica un piano per uscire dalla pressione. Le statistiche tengono insieme entrambe le letture: uso mirato del lancio (con frequenza relativa leggermente superiore del Toro) e maggior pericolosità granata nelle zone che contano. Per trasformare questi numeri in vittorie, al Torino serve più qualità nell’ultimo tocco.

