Torino-Fiorentina, l’affluenza: superata quota 20.000

Sono 20.127 gli spettatori che hanno assistito a Torino-Fiorentina. Sconosciuta la quota degli abbonati presenti. Il dato ovviamente in crescita rispetto ai 12.053 della gara di Coppa Italia con il Modena. Sugli spalti clima di contestazione sia durante la prima frazione che nella ripresa. Eclatante l'esposizione degli striscioni avvenuta nella fase iniziale di match, accompagnata dai fumogeni e dai cori contro la società. Da segnalare buona affluenza di pubblico in Curva Maratona e nei distinti. Massiccia presenza nel settore ospiti viola in cui campeggia lo striscione "Ultras di Fiorentina e Torino da 50 anni sul solito cammino".