Torino, giocatori in silenzio sui social dopo le due sconfitte di fila

La reazione dei granata dopo Atalanta-Torino: tutto tace online
Andrea Croveri

Avevamo già drizzato le antenne dopo la brutta sconfitta con l'Udinese, che aveva ammutolito quasi tutti i giocatori granata sui social network. Questa volta, dopo la sconfitta per 2-0 a Bergamo, il copione cambia poco, anzi, si fa ancora più infausto. Dopo la partita con l'Udinese, infatti, soltanto due granata avevano trovato un timido segnale positivo: Njie per la prima presenza da titolare e Casadei per la continuità confermata dal gol segnato. Contro l’Atalanta, invece, il verdetto è stato molto più netto: nelle due gare stagionali i nerazzurri hanno segnato cinque gol, mentre il Torino è rimasto a secco. L’anno nuovo poteva e doveva iniziare meglio, soprattutto perché il Toro si è mostrato statico e poco proficuo. E così, anche questa volta, i social restano in silenzio: nessun barlume positivo, nulla da festeggiare. Forse solo una delusione ancora da metabolizzare, prima di iniziare davvero a lavorarci sopra.

