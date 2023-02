Torino, gli 1-0 subiti contro le grandi stanno diventano un marchio di fabbrica

Analizzando i risultati del Torino di Juric ottenuti contro quattro big del campionato di Serie A come Inter, Milan, Juventus e Napoli si può notare una costante ovvero che i granata cadono spesso per 1-0. Questo punteggio finale è avvenuto due volte contro ciascuna di queste quattro formazioni durante l'era Juric. A San Siro contro l'Inter è finita 1-0 sia l'anno scorso che quest'anno esattamente come contro il Milan. Stessa sorte capitata anche nei due derby casalinghi giocati contro la Juventus e pure con il Napoli che ha battuto i granata 1-0 in entrambe le partite della passata stagione. Questo significa che i granata giocano bene e in certi casi alla pari di queste grandi del campionato ma che poi alla fine dei conti manca sempre qualcosa per portare a casa dei punti. Juric al termine della partita di venerdì scorso contro il Milan è stato chiaro : " Sensazione classica delle squadre medio/piccole, cioè fai tutto bene e poi ti manca quel passo per vincere queste partite in modo dominante" . Seguendo l'analisi del tecnico croato viene quindi naturale pensare che il Toro non abbia compiuto questo salto di qualità ricercato dal suo allenatore.

Il gol contro le grandi squadre è sempre più raro per il Toro

Una delle spiegazioni per questa serie di risultati negativi potrebbe essere l'assenza di una punta di alto profilo che sappia risultare pericoloso anche in questi grandi incontri, argomento già discusso sulle nostre colonne. Un dato allarmante per il Torino, non solo nell'era Juric, è quello legato al numero di gol segnati a San Siro in Serie A. Nelle ultimi 15 partite giocate in casa del Milan in campionato per ben 12 volte i granata sono rimasti a secco di gol; comprese tutte le ultime sei. L'ultimo gol di un giocatore del Toro nella tana rossonera è stato realizzato da Baselli al 91' di un Milan-Torino del 21 agosto 2016, terminato 3-2. In trasferta contro l'Inter, invece, i granata sono riusciti a trovare con più regolarità la via del gol negli ultimi anni. Ciò non è accaduto però mai con Juric; entrambe le partite giocate nella San Siro nerazzurra sono finite 1-0 con il tecnico croato seduto sulla panchina del Toro. Uno dei prossimi passaggi per crescere sarà quello di migliorare questo genere di rendimento. Per farlo dovrà esserci del lavoro da fare sia sul campo che in sede di mercato.