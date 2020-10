Torino, il trasferimento di Gojak: l’obbligo di riscatto scatterà dopo 8 presenze

Amer Gojak è un nuovo giocatore del Torino. Nella giornata di ieri il contratto del trequartista bosniaco nato a Sarajevo è stato consegnato in Lega praticamente allo scadere, quando mancavano solamente otto minuti alla fine del calciomercato. Il classe 1997 arriva a Torino con la formula del prestito ad 1 milione di euro con l’obbligo di riscatto fissato a 5. Per quanto riguarda la formula, secondo quanto raccolto da Toro News, l’obbligo di riscatto scatterà dopo il raggiungimento di otto presenze: quindi sarà una condizione facilmente realizzabile per il club granata.

LEGGI ANCHE: UFFICIALE – Gojak è del Torino: prestito con diritto di riscatto convertibile in obbligo

DUTTILITA’ – Dopo aver esordito nella Serie A bosniaca a Sarajevo all’età di 17 anni, dopo due anni Gojak è passato alla Dinamo Zagabria con cui ha collezionato un totale di 159 presenze, 15 gol e 20 assist in poco più di 6 stagioni. Con la maglia della squadra croata il bosniaco ha spesso fatto anche la mezzala: questo dimostra quanto il giocatore sia duttile e in grado di ricoprire più ruoli. Dunque il raggiungimento delle otto presenze per far si che scatti l’obbligo di riscatto dovrebbe essere a maggior ragione più facile da conseguire. Il giocatore ha svolto le visite mediche in Croazia perché non avrebbe raggiunto in tempo Torino: ora il ragazzo in questi giorni si unirà al resto della squadra ed inizierà gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato in programma domenica 18 ottobre in casa contro il Cagliari.