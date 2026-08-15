Abate scioglie le riserve in vista dell'esordio stagionale contro la Carrarese in Coppa Italia: non figura Njie

Piero Coletta

Ecco la prima lista di Ignazio Abate in vista dell'impegno contro la Carrarese. Sono ventitré i giocatori scelti dal nuovo tecnico del Torino per l'esordio stagionale in Coppa Italia. Nella lista dei giocatori scelti non figura però Njie. Di seguito le scelte.

PORTIERI: Mascardi, Paleari, Siviero

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Cömert, Comuzzo, Dembele, Ismajli, Pedersen, Pellini

CENTROCAMPISTI: Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Luongo

ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Cacciamani, Kulenovic, Oristanio, Simeone, Vlasic

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