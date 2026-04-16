Dopo la vittoria rimediata contro il Verona all'Olimpico Grande Torino, nell'ultimo turno di campionato, il Torino si deve preparare a un'altra partita lontano dalle mura amiche. Ad attenderlo c'è la Cremonese di Marco Giampaolo, nel match in programma domenica 19 aprile alle ore 12:30. I grigiorossi arrivano dal pesante ko di misura per 1-0 nella sfida con il Cagliari, con la voglia di riscatto e un bisogno di punti per continuare a sperare nell'obiettivo salvezza. Motivo per cui sarà un impegno da non sottovalutare per la truppa di Roberto D'Aversa.

Il bilancio del Toro: 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte

L'ultimo precedente: 2-1 per i granata nel segno di Vlasic e Radonjic

A Cremona la sfida tra le due compagini è andata in scena quattordici volte nel complesso. I numeri sono leggermente a favore del Torino, con 6 successi dei granata, 3 vittorie dei padroni di casa e 5 pareggi. Tra i quattordici confronti tra le due squadre allo stadio Giovanni Zini, tre erano validi per il campionato di Serie B ed undici per la massima serie italiana. In merito al bilancio dei gol a Cremona, anche qui il Torino è in leggero vantaggio con 16 marcature a fronte delle 14 della Cremonese.Per risalire all'incrocio più recente tra i due club nella città dei violini, bisogna tornare al 2022, al 2-1 a favore del Torino firmato Nikola Vlasic e Nemanja Radonjic. L'unico presente nelle file granata ancora oggi è il trequartista croato. Nella formazione titolare del Toro in quel match infatti figurano diverse vecchie conoscenze dei granata con Milinkovic-Savic in porta, Rodriguez, Schuurs e Buongiorno in difesa, Linetty e Ricci in mediana, Singo e Ola Aina sulle fasce, e infine Radonjic e Sanabria nel reparto offensivo. Sulla panchina c'era Ivan Juric.