Cosa può dare Belghali al Torino di Ignazio Abate? E quali sono gli aspetti negativi di questa operazione di Petrachi?
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Belghali
E alla fine ecco Rafik Belghali. L'esterno classe 2002 approda al Torino nelle ultime e concitate ore di mercato estivo dall'Hellas Verona. Un nome che era già circolato nei radar granata, ma l'affondo decisivo è arrivato soltanto nella parte finale della sessione estiva. Abate così ha un'altra freccia a cui fare affidamento. Nell'ultima stagione in gialloblù l'algerino ha indossato la maglia del Verona per 26 volte, andando a segno in due circostanze. A fine annata ha preso parte anche al Mondiale Messico-USA-CAnada, trovando il gol.
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