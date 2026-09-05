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Belghali

FLORENCE, ITALY - DECEMBER 14: Rafik Belghali of Hellas Verona in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and Hellas Verona FC at Artemio Franchi on December 14, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

E alla fine ecco Rafik Belghali. L'esterno classe 2002 approda al Torino nelle ultime e concitate ore di mercato estivo dall'Hellas Verona. Un nome che era già circolato nei radar granata, ma l'affondo decisivo è arrivato soltanto nella parte finale della sessione estiva. Abate così ha un'altra freccia a cui fare affidamento. Nell'ultima stagione in gialloblù l'algerino ha indossato la maglia del Verona per 26 volte, andando a segno in due circostanze. A fine annata ha preso parte anche al Mondiale Messico-USA-CAnada, trovando il gol.

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