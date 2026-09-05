Il Toro ha bisogno di punti, ma soprattutto ha bisogno di mostrare ai tifosi segnali importanti di progresso. Per farlo, Abate chiama in adunata 26 uomini per la sfida al Franchi contro la Fiorentina, e non mancano le sorprese. Tra gli assenti, infatti, figura Cesare Casadei: uno degli uomini che in questa stagione il mister sembra intenzionato a lanciare, non presenzierà nell'importante sfida odierna. Tra gli assenti ci sono anche Tino Anjorin e Rodriguez: il primo perché è in partenza verso il Göztepe a titolo temporaneo, il secondo perché è l'ultimo acquisto di mercato, appena arrivato in granata. Torna invece a presenziare Carrascosa. Tra i pali debutterà in Serie A Lucas Perri dopo l'esordio in granata in Coppa Italia. Vediamo tutti i convocati per la gara di oggi.

I convocati di Abate per la Fiorentina

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.

Difensori: Belghali, Biraghi, Carrascosa, Coco, Cömert, Comuzzo, Fortini, Patterson, Ismajli.

Centrocampisti: Bragança, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Luongo, Mandragora, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Simeone, Vlasic, Zapata.