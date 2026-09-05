Più che mai quest’anno, Fiorentina-Torino è la sfida degli ex. Una partita che mette di fronte due squadre legate anche da uno storico gemellaggio, ma che finora non hanno ancora morso davvero il campionato e hanno entrambe bisogno di farlo, con il massimo dell’agonismo possibile. Ma è anche la sfida tra Gonçalves e Bragança, due centrocampisti portoghesi di qualità, ieri compagni di squadra e oggi avversari.

Il loro ex tecnico allo Sporting Lisbona, Rui Borges, ha speso belle parole per entrambi a poche ore dal match: "Innanzitutto, auguro a Pedro Goncalves e Daniel Bragança tutto il meglio. Sono due grandi giocatori che avranno sicuramente successo, per tutto ciò che sono come atleti e come persone. Hanno segnato un'epoca e segneranno la storia dello Sporting: Daniel sarà in futuro un esempio per il settore giovanile dello Sporting, qualcuno a cui tutti guarderanno con ammirazione per la sua tenacia, oltre che per le sue qualità tecniche e individuali, che sono ben al di sopra della media. Pedro ha segnato un'epoca allo Sporting, ha segnato un'epoca nel calcio portoghese per tutto ciò di cui era capace, per i suoi numeri. Sono due grandi giocatori che rimarranno nella storia dello Sporting e ai quali auguriamo il meglio".