Torino, il pagellone di fine anno: Ansaldi 7, fondamentale per la salvezza

Cecilia Mercatore

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2020/2021. Buona lettura.

I primi mesi di campionato sono stati privi di continuità anche per alcune scelte tecniche discutibili, poi Cristian Ansaldi si è rivelato essere uno dei pochi giocatori di cui il Torino di quest'anno non ha potuto fare a meno. L'esterno di Rosario ha trovato poco spazio ad inizio stagione causa la scarsa adattabilità al 4-3-1-2 adottato inizialmente da Marco Giampaolo e diversi problemi muscolari, quali l'affaticamento ai flessori e la distrazione al bicipite femorale. Con l'affermazione del 3-5-2, tuttavia, Ansaldi ha trovato quella continuità tanto attesa, dimostrando le sue qualità come esterno di sinistra. Il numero 15 granata ha collezionato 34 presenze in questa stagione, tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 2.122 minuti giocati. L'argentino, con un solo gol realizzato contro l'Inter, è però il secondo esterno più prolifico come suggeritore del 2021: sei assist totali, meglio di lui solo Cuadrado della Juventus.

PARTITA TOP - Sono diverse le prestazioni di Cristian Ansaldi che meritano di essere ricordate, soprattutto nella seconda metà del campionato di Serie A 2020/2021. Contro il Crotone, nella gara di ritorno, l'esterno argentino è stato uno dei pochi a salvarsi. Decisivo il suo contributo anche con Sassuolo, Roma e Hellas Verona. Ma probabilmente la partita in cui è stato più decisivo è stata quella, importantissima, contro il Parma a Torino. Contro la squadra di D'Aversa, dopo tre quarti di partita a reti inviolate, è stato l'argentino a trovare la giocata spacca-partita. Da esterno a esterno: grande azione di Cristian Ansaldi sulla fascia sinistra che entra in area e crossa per Mergim Vojvoda che da pochi passi ha appoggiato il pallone in porta.

PARTITA FLOP - Come anticipato prima, il campionato dell'esterno di Rosario è incominciato a singhiozzi. Difatti, le peggiori prestazioni si sono verificate nelle prime partite del campionato di Serie A 2020/2021, quando Marco Giampaolo adottava il 4-3-1-2 con la difesa a quattro e Cristian Ansaldi ricopriva il ruolo di terzino sinistro. La stagione del giocatore granata non è iniziata col botto, infatti nella prima partita di campionato contro la Fiorentina, persa 1-0, sono stati diversi gli errori commessi da Ansaldi, in primis quello del gol: l'argentino non ferma Chiesa (allora ancora in viola) sulla fascia che serve Castrovilli per la rete della vittoria viola.

VOTO - In definitiva, il voto assegnato ad Ansaldi è 7. Promosso a pieni voti l'esterno di Rosario che soprattutto nella seconda metà del campionato si è rivelato essere indispensabile per la formazione granata come fonte di gioco e creatività. Nel girone di ritorno Davide Nicola gli ha restituito i gradi di titolare e gli infortuni, fortunatamente, lo hanno lasciato in pace. Le condizioni giuste perchè Ansaldi sia in grado di fare la differenza.