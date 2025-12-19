Torino, il punto dall’infermeria: granata al completo tranne Masina e Coco

L’appuntamento di Reggio Emilia con il Sassuolo conduce il Torino verso l’obiettivo di bissare quanto accaduto sabato scorso contro la Cremonese, per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa. Non sarà semplice per i granata affrontare un avversario come i neroverdi, noni a 21 punti, con un occhio alla zona europea. Per l’appuntamento di domenica alle 15, entrambe le squadre dovranno fare a meno di alcuni interpreti indisponibili per via della questione all’ordine del giorno in questo periodo, ossia la Coppa d’Africa. Il Sassuolo non avrà Woyo Coulibaly, mentre il Torino dovrà rinunciare sia a Saul Coco sia ad Adam Masina, impegnati rispettivamente con Guinea Equatoriale e Marocco. È ancora incerta la data del loro rientro e dipenderà ovviamente dal cammino nella competizione: sicuramente salteranno le gare contro Sassuolo e Cagliari. Baroni, a suo dire, sembra avere tutto sotto controllo. Le alternative sono rappresentate, oltre che da Tameze, dai potenziali adattamenti di Biraghi e Dembélé. Non è da escludere neppure un possibile utilizzo a sorpresa di Saba Sazonov.