Torino, il punto dall’infermeria: Tameze recuperato e Schuurs si allena

Tameze recuperato

Dopo l'infortunio alla caviglia, Tameze è tornato a disposizione di Baroni e questa è la notizia più importante. Non è sceso però in campo nella partita vinta contro la Cremonese, ma le sue condizioni non preoccupano. Non è crisi a centrocampo visto che Anjorin è tornato disponibile e non ci sono squalificati per la prossima gara in trasferta contro il Sassuolo.