Recuperato il centrocampista francese dall'infortunio osseo alla caviglia, Tameze era già a disposizione per il match contro la Cremonese. Non ci sono altri infortunati che impensieriscono Baroni.
INFERMERIA
Torino, il punto dall’infermeria: Tameze recuperato e Schuurs si allena
Tameze recuperato—
Dopo l'infortunio alla caviglia, Tameze è tornato a disposizione di Baroni e questa è la notizia più importante. Non è sceso però in campo nella partita vinta contro la Cremonese, ma le sue condizioni non preoccupano. Non è crisi a centrocampo visto che Anjorin è tornato disponibile e non ci sono squalificati per la prossima gara in trasferta contro il Sassuolo.
Ancora da monitorare Ilic, si allena Schuurs—
Prosegue il percorso di recupero di Ilic. Il giocatore ha avuto un problema serio durante la sosta nazionali, nella gara contro l'Inghilterra che aveva presagire anche a scenari poco rassicuranti, invece il serbo era in panchina contro la Cremonese. Da vedere se scenderà in campo nella prossima sfida. Buone notizie per Schuurs, l'olandese è tornato ad allenarsi al Filadelfia, anche se non si hanno notizie certe per vederlo nuovamente sul rettangolo verde da gioco. Invece tempi di recupero ancora lunghi per Savva dopo l'infortunio al tendine rotuleo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA