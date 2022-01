Torino, Izzo e Zaza restano. E anche Linetty non si muove: rosa da 29 giocatori

Niente Cagliari per Izzo che poi rimane in granata complice anche il mancato arrivo di Gatti. Per Zaza nessuna possibilità concreta di cambiare maglia: per i due si prevede ben poco spazio

Beatrice Andreello

Il Torino chiude il calciomercato di gennaio 2022 a quota 5 uscite: Rincon alla Sampdoria, Baselli al Cagliari, Kone al Crotone, Sava al Cluj e Verdi alla Salernitana. Oltre a questi già ufficializzati, tra le possibili partenze c'erano sul mercato anche Izzo, Linetty e Zaza. Ma alla fine questi tre giocatori sono rimasti in granata, per motivi diversi. Per tutti e tre ora si prevede poco spazio. E Ivan Juric si ritrova alla fine del mercato con una rosa parecchio lunga: sono 29 gli effettivi sotto contratto.

IZZO - Se fino alle ultime ore di mercato per Armando Izzo c'erano due possibili scenari aperti, tra Cagliari e Salernitana, il difensore classe 1992 alla fine è rimasto. Complice anche l'inserimento della Juventus che ha ostacolato l'arrivo di Gatti alla corte di Juric, il difensore non lascerà il Torino: il Cagliari, dove il giocatore avrebbe ritrovato l'ex tecnico granata Mazzarri, era un'opzione più che plausibile a differenza della Salernitana che nonostante un lungo pressing non lo ha convinto, ma tra i due club non si è mai raggiunta una vera e propria intesa. Anche perchè non essendo arrivato Gatti - che sarebbe stato un ulteriore difensore - il Torino ha l'interesse a rimanere con sei difensori in rosa almeno fino alla fine di questa stagione 2021-22. In questa stagione, Izzo ha totalizzato soltanto 99 minuti in campo, a fronte delle sole 4 presenze. Di certo resta l'ultimo difensore nelle gerarchie di Juric.

LINETTY - Per il centrocampista polacco, si è parlato a lungo di un possibile passaggio alla Sampdoria da quando è arrivato in blucerchiato il suo mentore Marco Giampaolo, che lo aveva portato al Torino. Il tecnico avrebbe preferito lui in luogo di Thorsby in quanto lo ritiene più adatto a giocare da mezzala del rombo di centrocampo. Ma alla fine il norvegese è rimasto in blucerchiato e così il polacco resta alle dipendenze di Ivan Juric, il quale a inizio stagione lo impiegava piuttosto di frequente nel ruolo di trequartista, salvo poi lasciarlo ai margini da qualche mese a questa parte. In granata, il polacco ha totalizzato fin qui 13 presenze su 23 giornate.

ZAZA - Chi invece vive una situazione ben poco rosea è Simone Zaza. Per il numero 7 granata si sono ventilate tante possibilità: dal Bologna al Genoa, dalla Lazio al Cadice, ma nessuna di queste società ha mosso passi veramente concreti per prenderlo, come confermato nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato dal direttore tecnico granata Davide Vagnati in persona. In granata, da inizio stagione fino ad oggi, Zaza ha totalizzato soltanto 8 presenze e ora è chiuso nel suo ruolo: c'è un posto nel 3-4-2-1 di Juric e davanti a lui ci sono Sanabria, il neo arrivato Pellegri e il capitano Belotti quando tornerà dall'infortunio.