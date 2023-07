Torino, Juric e Ricci a colloquio: Samuele garantisce lealtà

Samuele non calcherà la mano per essere ceduto

Ricci, come già fatto capire ai tifosi allo stadio di Pinzolo nella mattinata di domenica, ha ribadito a Juric che non calcherà la mano per essere ceduto. Questo lo aveva già fatto intendere a chiare lettere anche Davide Vagnati nella conferenza stampa di venerdì, prima dell'arrivo di Ricci in Val Rendena. Ricci ha evidenziato, come già fatto nella prima sgambata tra campo e palestra, che metterà il massimo impegno per la causa e che sta vivendo serenamente questa situazione. È anche chiaro che le cose potrebbero cambiare in caso di un'offerta molto ricca per lui e per il Torino. In tal senso, Ricci si siederebbe al tavolo con la società granata e valuterebbe una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti.