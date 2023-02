Torino, Juric glissa sul rinnovo di contratto: “Penso al campo, poi si vedrà”

Torino, il rinnovo Juric una questione di progetto

Per gli allenatori le dinamiche sulle scadenze di contratto sono diverse da quelle per i calciatori e Juric ha un legame ancora piuttosto lungo. Inoltre, siamo ancora nel bel mezzo della sua seconda stagione in granata; normale che Juric abbia in testa il prosieguo della stagione prima ancora del futuro. Se ne parlerà quindi, ma non adesso. Eppure il tecnico croato ha fornito comunque qualche indicazione: "Bisogna essere felici completamente, in questo senso voglio fare bene in tutti questi mesi e poi si vede". Possibile che il tecnico alludesse alla necessità di stabilire una forte sintonia di progetto prima ancora che di contratto. Il tecnico, a gennaio, aveva affermato: "Non abbiamo ancora affrontato direttamente il discorso rinnovo, quando lo faremo sarebbe bello se con la società fossimo d'accordo su tutto quel che serve per crescere ulteriormente". Il presidente Cairo tuttavia ha fatto capire apertamente che un'offerta di rinnovo, come già si era potuto percepire negli scorsi mesi, c'è già. Il presidente si è lasciato andare anche a una risposta scherzosa sul tema: "Come va la sintonia con Juric? Alla grande, alla grande". Cairo appare ottimista, Juric si è mostrato più cauto e lascia il punto interrogativo sul futuro in granata.