Il derby della Mole finisce 2-2. Il Torino contro la Juventus recupera lo svantaggio iniziale e a inizio ripresa si porta anche in vantaggio grazie alla doppietta di Sanabria. Nel finale i bianconeri pareggiano con Ronaldo. Una partita giocata ad armi pari e che alla fine era aperta a ogni risultato. Il Torino, infatti, per poco non rischiava di vincerla avendo sfiorato il 3-2 in due occasioni. Ora concentriamoci sui gol che sono stati fatti, ecco l'analisi.