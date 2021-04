Torino-Juventus è anche Belotti vs Ronaldo: sarà il loro ultimo derby?

Confronto / I due principali terminali offensivi di Toro e Juve hanno entrambi il contratto in scadenza a giugno 2022

Federico De Milano

Tra poche ore andrà in scena il derby della Mole tra Torino e Juventus e sarà una sfida nella sfida quella tra Andrea Belotti e Cristiano Ronaldo. I due attaccanti, oltre ad essere i leader e i principali terminali offensivi delle loro squadre, sono accomunati anche dal fatto di avere un futuro da decifrare, avendo il contratto in scadenza a giugno 2022. Per entrambi non è certa la permanenza nell'attuale squadra e molto dipenderà dai risultati che Toro e Juve otterranno in questo finale di stagione.

BELOTTI - Il capitano del Toro anche in questa stagione è stato il giocatore più importante per i suoi compagni anche se nell'ultimo periodo è stato rallentato dal Covid. Il numero 9 granata quest'anno in Serie A è riuscito a segnare 11 gol in 25 partite ai quali vanno aggiunti i 6 assist che è stato in grado di realizzare fino a questo momento. Un bottino niente male che lo porta ad essere ovviamente il miglior marcatore del Toro e anche il miglior assist-man della squadra granata: ma anche lui deve sbloccarsi e ritrovare la via del gol, visto che ha centrato il bersaglio grosso solo due volte nelle ultime 14 presenze. Durante il derby che inizierà tra poche ore, il Gallo cercherà di trovare il suo quarto gol contro la Juventus o quanto meno un assist, cosa che non gli è mai riuscita nei suoi 14 precedenti contro i bianconeri. Il Torino se vuole salvarsi ha bisogno del miglior Belotti che dovrà ancora una volta trascinare i granata verso l'obiettivo. Una volta raggiunto questo traguardo potranno iniziare i discorsi per il suo rinnovo: è ovvio che in estate una decisione, in un senso o nell'altro, dovrà essere presa.

RONALDO - Il numero 7 della Juventus non ha bisogno di presentazioni, è uno dei primissimi calciatori al mondo e il palmarès personale ovviamente ben più colmo di trofei rispetto a quello di Belotti. Ma sul rettangolo verde oggi non conterà la bacheca di casa bensì quello che i protagonisti riusciranno a esprimere. Anche Cristiano è il miglior marcatore della sua squadra ma a differenza di Belotti non è anche il miglior assist-man dei bianconeri. Ronaldo in questa stagione in Serie A è riuscito a realizzare ben 23 gol in 24 presenze. Un bottino che però non è accompagnato da un elevato numero di assist dato che il portoghese ha saputo effettuare solo 2 passaggi vincenti per i compagni. Questo dato testimonia che l'ex Real Madrid negli ultimi anni si è trasformato sempre più in un finalizzatore più che in un uomo-squadra. Nei 5 derby della Mole che ha giocato, comunque, Ronaldo ha segnato 3 reti e realizzato un assist. La Juventus si aggrapperà ancora una volta al suo numero 7 per riuscire a centrare quantomeno un piazzamento tra le prime 4 in classifica in modo da qualificarsi alla prossima Champions League. Un fattore assolutamente necessario per poter pensare a far proseguire l'avventura dell'asso portoghese sotto la Mole.