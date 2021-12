Torino, la giornata: matchday per la Primavera, Juric in conferenza

Gli impegni del Toro nella giornata di oggi, domenica 5 dicembre

Nella giornata di oggi - domenica 5 dicembre - la Primavera di Coppitelli scenderà in campo, allo Stadio Pozzo Lamarmora di Biella, per affrontare, nell'11^ giornata di campionato, il Cagliari di Agostini: calcio d'inizio alle ore 11:00. Per i granata, l'obiettivo è di conquistare i 3 punti e superare il Napoli al 2^ con 19 punti (i granata attualmente sono al 5^ posto con 17 punti). Per il Torino di Juric, invece, è l'ultimo giorno prima della partita valida per la 16^ giornata di Serie A, contro il Cagliari dell'ex granata Mazzarri. Alle 10:30, il tecnico croato terrà la conferenza stampa in vista del match: su Toro News sarà disponibile la diretta testuale.