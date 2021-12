Il Torino ritrova Mazzarri: contro il grande ex per ritrovare punti in trasferta

I granata cercheranno di invertire il trend negativo delle ultime trasferte giocando in casa di un Cagliari in difficoltà

Federico De Milano

Non c'è tempo di ragionare troppo sugli errori commessi nella partita di giovedì contro l'Empoli, che per il Torino è già tempo di tornare in campo. Dopodomani, lunedì 6 dicembre alle ore 20:45, i granata infatti saranno impegnati nella trasferta di Cagliari per questo match valido per la 16^ giornata di Serie A. Ad attendere il Toro ci sarà il grande ex Walter Mazzarri, per lui sarà la prima sfida da avversario dopo aver lasciato la panchina granata nel febbraio 2020.

AVVERSARIO - Come detto sarà appunto la prima sfida da ex per Walter Mazzarri con il Torino. L'allenatore toscano è stato seduto sulla panchina granata per esattamente 25 mesi, un periodo lungo e segnato dal ritorno in Europa League del Toro. Dopo essere rimasto per più di un anno senza allenare, lo scorso 15 settembre l'ex Inter e Napoli ha scelto di accettare l'offerta del presidente del club sardo Tommaso Giulini. Sia per il Torino che per Mazzarri sarà certamente una gara particolare ma non ci sarà spazio per le emozioni perché entrambe le squadre hanno bisogno di fare punti per muovere la classifica.

TRASFERTE - Il Toro continua ad avere un andamento differente tra le partite disputate in casa e quelle in trasferta. La squadra di Ivan Juric ha raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite giocate lontano dal Piemonte (perdendo le ultime, tutte per 1-0). Per questo motivo Bremer e compagni avranno l'obbligo di dare una sterzata a questo trend negativo e il Cagliari può rappresentare l'avversario giusto per farcela. I sardi stanno vivendo un girone d'andata davvero complicato con una sola vittoria in 15 giornate e non riescono ad uscire dalla zona retrocessione. Il Torino sarà quindi chiamato a dare un segnale per interrompere questo andamento negativo in trasferta ma dal canto suo il Cagliari ha un forte bisogno di punti e per questa ragione nessuna delle due squadre potrà accontentarsi di un pareggio.