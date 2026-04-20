Il programma odierno in casa granata
Cremonese - Torino 0-0: il film della partita
Matchday per la Primavera. La squadra di Baldini, dopo la vittoria casalinga contro la Cremonese per 3-0, tornerà in campo questo pomeriggio. Infatti, alle ore 14.00 la Primavera granata scenderà in campo contro il Genoa nel match valido per la 34esima giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Come sempre potrete seguire la diretta testuale del match su Toro News.
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