Il Torino pareggia a reti bianche fuori casa contro la Cremonese. Un pareggio che lascia dell'amaro in bocca in casa granata, vincere avrebbe significato una blindatura praticamente definitiva sulla permanenza in Serie A. Il pareggio comunque non complica i piani della truppa di D'Aversa. Ecco le reazioni social di alcuni giocatori.

Marianucci: "Atteggiamento giusto, spirito Toro"

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Subentrato a gara in corso al posto di Maripan, anche Marianucci prende parte alla difesa granata. Non senza qualche leggerezza e con qualche difficoltà, ma alla fine il Torino esce dallo Zini di Cremona con il pari. Sul proprio profilo Instagram il difensore ha reagito così: "Partita tosta, atteggiamento giusto, spirito Toro".Anche Maripan ha postato tramite una storia un messaggio per il Torino, con un cuore davanti al simbolo del club granata.