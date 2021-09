Torino, le ultime dal Fila: ancora differenziato per Pjaca, Belotti, Zaza e Izzo

Prosegue la preparazione dei granata in vista della sfida con la Lazio di giovedì pomeriggio

Questa mattina il Torino di Ivan Juric è tornato in campo per continuare la preparazione in vita della sfida con la Lazio di giovedì alle ore 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Allo stadio Filadelfia i granata stamattina hanno svolto una sessione tecnica, poi conclusa con una serie di esercitazioni al tiro. Nessuna novità per quanto riguarda il bollettino medico: continuano le terapie per Praet a seguito del problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Ancora lavoro a parte invece per Marko Pjaca - dopo il lieve affaticamento muscolare - , Andrea Belotti - riabilitazione a seguito del forte trauma contusivo rimediato alla caviglia destra - che punta al Derby con la Juventus, Simone Zaza - alle prese col lungo lavoro atletico di recupero in seguito all'infortunio rimediato al ginocchio sinistro - e Armando Izzo - trauma contusivo al polpaccio destro -. Domani i granata torneranno in campo con una seduta tecnico-tattica alla vigilia della sfida con i biancocelesti.