Torino, le ultime: personalizzato per Djidji. Ancora a parte Belotti

Le ultime sui granata in vista della trasferta del Mapei Stadium contro i neroverdi di Alessio Dionisi

Venerdì sera si avvicina. Il Torino continua il proprio avvicinamento alla sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Sessione pomeridiana al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto un lavoro tecnico, con esercitazioni a tema, che si è concluso con una partita a ranghi misti, a tempo e campo ridotti. Dopo l’intervento al naso, programma personalizzato per Koffi Djidji che ha seguito una tabella sulla parte atletica. Domani in calendario una seduta di allenamento per i granata. Andrea Belotti ancora a parte: procede con la riabilitazione a seguito del forte trauma contusivo rimediato alla caviglia destra e, stando a quanto detto da Juric negli scorsi giorni, non recupererà per venerdì. Si sono allenati ancora a parte Simone Verdi (affaticamento muscolare) e Armando Izzo (trauma contusivo al polpaccio destro): tra i due è il primo ad avere più possibilità di recupero per la sfida in terra emiliana.