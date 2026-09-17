Il Torino si lecca le ferite dopo la sconfitta interna per 2-0 contro la Roma di Gian Piero Gasperini e mette nel mirino l'importante trasferta di Bologna. La banda di Abate non troverà Domenico Tedesco sulla panchina dei rossoblù, ma Raffaele Palladino. Il tecnico ha preso le redini della panchina dopo la separazione tra Tedesco e la società. In casa Torino c'è un'importante novità per quanto riguarda l'infermeria.

Torino, Casadei vede il rientro. Adams punta l'Udinese

TURIN, ITALY - AUGUST 23: Cesare Casadei of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and AC Milan at Stadio Olimpico Grande Torino on August 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Cesare Casadei vede profilarsi all'orizzonte il recupero. Il giocatore è rimasto fuori dalla lista dei convocati nelle precedenti sfide. Già a Reggio Emilia non era presente. Oggi il giocatore si è allenato con il resto dei compagni, ma ci sarà da capire quanti sono i minuti nelle gambe per l'ex Inter. Discorso diverso per Ché Adams: lo scozzese ha saltato l'ultima gara contro i giallorossi per un problema fisico e non prenderà parte agli impegni con la Scozia nella ormai imminente pausa nazionali. Più probabile un rientro nella lista dei convocati per la gara contro l'Udinese.