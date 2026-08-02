Ai microfoni di Sky Sport, il giovane portiere del Torino Diego Mascardi ha raccontato le sue sensazioni direttamente dal campo di Turf Moor, in seguito al test amichevole contro il Burnley. Il classe 2006 ha espresso grande entusiasmo, sottolineando il lavoro svolto dalla squadra: "Abbiamo dimostrato un gran coraggio e costruito una forte mentalità, che è ciò che ci chiede il mister ogni giorno per preparare la stagione e il debutto in Coppa Italia".

Sulle direttive tattiche e umane di mister Ignazio Abate, Mascardi ha spiegato: "Ci dice di essere forti, di giocare a pallone e soprattutto di divertirci, scendendo in campo con l'obiettivo di vincerle tutte". Il portiere si è poi soffermato sull'armonia dello spogliatoio granata: "È un gruppo eccezionale e raro da trovare, dove tutti hanno voglia di crescere e i più esperti ci spronano costantemente". Sollecitato sui complimenti e sulle voci di mercato, ha dimostrato maturità: "Faccio parlare gli altri, poi è il campo che decide. Io penso solo a lavorare". Infine, un commento su Giovanni Simeone: "È veramente fortissimo, non so neanche cosa dire".