Torino, matchday: oggi in campo sia la Primavera sia la Prima Squadra

Gli impegni dei granata di Juric e Coppitelli nella giornata di oggi, sabato 23 aprile

Doppio impegno per il Torino, che oggi - sabato 23 aprile - dovrà giocare sul campo del Grande Torino e sul campo dello Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella. Alle 13:00, la Primavera di Coppitelli è chiamata a scendere in campo contro l'Inter - attualmente 2^ in classifica - e cercare di ritrovare la vittoria per aumentare le distanze dalla zona playout. Alle 15:00, invece, il Torino di Juric ospiterà al Grande Torino lo Spezia di Thiago Motta: i granata, attualmente 11^ in classifica, avranno l'obiettivo di ritrovare la vittoria in casa, che manca ormai da mesi. I bianconeri, invece, al 15^ posto, cercheranno di conquistare i 3 punti fondamentali per la loro lotta salvezza.