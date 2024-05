Torino-Milan 2-0: Zapata-Ilic, doppio vantaggio granata all’intervallo

Il primo tempo: incorna Zapata, raddoppio Ilic

È un clima di contestazione ad aprire la gara, tra uno striscione contro squadra e società e diversi cori contro il presidente Cairo. La partita fatica invece ad accendersi e la prima vera occasione arriva soltanto al 19': uno schema su punizione permette a Pellegri di mettere in mezzo, ma Tameze manda clamorosamente alle stelle un rigore in movimento. La risposta rossonera è in un mancino di Okafor che da posizione defilata non sorprende Vanja. Quindi è ancora lo svizzero a mandare di poco alto da buona posizione dopo un contropiede del Milan. Ma è il Toro a sbloccarla al 26' con Zapata, con un'incornata da centro area che non lascia scampo a Sportiello. Nell'occasione cambio gioco perfetto di Linetty a pescare Rodriguez, che dalla trequarti pennella per la testa del centravanti. Un gol pesante per il Toro, che in casa non segnava su azione da tre mesi. I rossoneri provano quindi a farsi vedere con una fuga in profondità di Tomori, ma Buongiorno è provvidenziale in chiusura e impedisce il cross al centro per Jovic. La reazione del Milan è pressoché inesistente e al 40' arriva il raddoppio del Toro con Ilic. Gran numero di Pellegri in mezzo al campo, apertura per Bellanova e cross in area dove il serbo ha tutto il tempo di colpire di testa e battere Sportiello per il 2-0. È l'ultima vera occasione del primo tempo: dopo due minuti di recupero si va dunque all'intervallo con i granata avanti di due gol.