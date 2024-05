Torino-Milan 3-1: i granata sono in ballo per l’Europa

È un clima di contestazione ad aprire la gara , tra uno striscione contro squadra e società e diversi cori contro il presidente Cairo . La partita fatica invece ad accendersi e la prima vera occasione arriva soltanto al 19': uno schema su punizione permette a Pellegri di mettere in mezzo, ma Tameze manda clamorosamente alle stelle un rigore in movimento. La risposta rossonera è in un mancino di Okafor che da posizione defilata non sorprende Vanja. Quindi è ancora lo svizzero a mandare di poco alto da buona posizione dopo un contropiede del Milan. Ma è il Toro a sbloccarla al 26' con Zapata , con un'incornata da centro area che non lascia scampo a Sportiello. Nell'occasione cambio gioco perfetto di Linetty a pescare Rodriguez, che dalla trequarti pennella per la testa del centravanti. Un gol pesante per il Toro, che in casa non segnava su azione da tre mesi. I rossoneri provano quindi a farsi vedere con una fuga in profondità di Tomori, ma Buongiorno è provvidenziale in chiusura e impedisce il cross al centro per Jovic. La reazione del Milan è pressoché inesistente e al 40' arriva il raddoppio del Toro con Ilic . Gran numero di Pellegri in mezzo al campo, apertura per Bellanova e cross in area dove il serbo ha tutto il tempo di colpire di testa e battere Sportiello per il 2-0. È l'ultima vera occasione del primo tempo: dopo due minuti di recupero si va dunque all'intervallo con i granata avanti di due gol.

Il secondo tempo: eurogol Rodriguez, accorcia Bennacer

Neanche il tempo di ripartire che arriva subito il 3-0 con un eurogol di Rodriguez, al primo sigillo in granata proprio contro la sua ex squadra. Lo svizzero riceve da Pellegri e lascia partire un mancino dai venticinque metri che sbatte sull'incrocio interno prima di insaccarsi in rete. E' il primo gol al Toro del capitano proprio nella partita che potrebbe essere la sua ultima a Torino visto il contratto in scadenza. Il Milan prova a reagire con Jovic, ma Vanja è attento a chiudere lo specchio in uscita bassa. Al 53' Masina allarga il braccio su Pulisic in area, per Feliciani è calcio di rigore. Sul dischetto di presenta Bennacer che spiazza Vanja per il 3-1. I granata rispondono con un colpo di testa di Zapata su angolo, Sportiello alza sopra la traversa. Al 60' Pioli si gioca la carta Leao per Okafor, Juric risponde subito con Vojvoda per Rodriguez. Quindi tocca a Florenzi rilevare Terracciano pochi minuti più tardi. Al 73' arriva un doppio cambio di Juric: Lazaro e Sanabria rilevano rispettivamente Bellanova e Pellegri. Nel Milan spazio invece a Pobega e Giroud per Bennacer e Musah. All'80' Juric deve invece rinunciare all'acciaccato Buongiorno: al centro della difesa tocca dunque a Lovato. I rossoneri hanno l'occasione per riaprirla all'87', ma Leao va a sbattere su Vanja dopo una serpentina nell'area di rigore granata. Scocca il novantesimo e vengono segnalati quattro minuti di recupero che si aprono con un destro di Linetty che non inquadra da posizione defilata. Al 94' Ricci spende il giallo per fermare un'iniziativa rossonera e tutto il Milan prova a riversarsi in area di rigore, ma senza rendersi pericoloso. Vince dunque il Toro, ora nono e ancora in corsa per un piazzamento europeo. Non manca qualche fischio anche al termine della gara, ma per i granata c'è spazio per i festeggiamenti sotto la curva e per un giro di campo.