Torino e affluenza del pubblico: la classifica delle partite con più spettatori

Per la prima volta dall'8 febbraio 2020 tornerà la capienza al 100% allo stadio "Olimpico-Grande Torino"

Torino-Milan, si va verso il record di affluenza stagionale . Il miglior dato risale alla gara tra Torino e Inter: 15.363. Contro l'altra milanese si potrebbe raggiungere un nuovo picco. Come accaduto con i nerazzurri, il merito non sarà soltanto della tifoseria granata. Ci saranno infatti parecchi tifosi rossoneri assiepati sugli spalti dell'Olimpico-Grande Torino. Come già segnalato nella giornata di ieri , mercoledì 6 aprile, è esaurito il settore ospiti (per il quale c'è l'unica limitazione di vendita, con i ticket vendibili solo ai possessori di Fidelity Card AC Milan), e restano pochissimi posti nei Distinti (solo nel terzo anello), settore di stadio che, specie nella parte adiacente al settore ospiti, vede tanti tifosi della squadra avversaria granata al suo interno. Tuttavia, il probabile nuovo record di affluenza non sarà dettato soltanto da questo fattore. Per la prima volta dall'8 febbraio 2020 la tana del Torino tornerà ad avere una capienza del 100%.

MEDIA SERIE A - Dopo due anni e due mesi di pandemia si vede la luce in fondo al tunnel e il ritorno al 100% della capienza rappresenta un piccolo grande passo. Tra l'altro, in quest'annata il Torino ha giocato molto spesso di fronte a pochi spettatori. Sono quasi sempre rimasti sotto la soglia consentita dalle regole in vigore, non avvicinandosi alla capienza del 50% o del 75%. L'arrivo di formazioni blasonate come Inter e Milan sta invertendo il trend per i motivi sopra ricordati. Del resto il Milan è la formazione di Serie A con la media spettatori più alta nelle gare interne: 38.824. Oltre le 30mila presenze ci sono anche la già ricordata Inter e la Roma. Il Torino in termini di spettatori medi a partita avrebbe una graduatoria peggiore rispetto a quella sul campo: sarebbe infatti quindicesimo con i suoi 8.261 spettatori (peggio soltanto Venezia, Sampdoria, Sassuolo, Empoli e Spezia). La media si alzerà necessariamente domenica sera quando per Torino-Milan, con ogni probabilità, verrà superato il record stagionale.