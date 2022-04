Torino-Milan, ondata rossonera allo stadio? Sett.ospiti esaurito, Distinti quasi

Torino e Milan si affronteranno domenica sera all'Olimpico Grande Torino: è la prima gara con il 100% di capienza dal febbraio 2020

Redazione Toro News

Era l'8 febbraio del 2020 quando lo stadio Olimpico "Grande Torino" fu aperto per l'ultima volta con il 100% di capienza. Sono passati due anni e due mesi, in mezzo una pandemia che ha cambiato la vita di tutti. Ora, in occasione di Torino-Milan, lo stadio torinese tornerà ad aprire i battenti senza limiti di capienza dovuti al Covid e la speranza di tutti è che sia una bella serata di calcio. Le premesse fanno pensare a una buona cornice di pubblico che però potrebbe essere per buona parte di fede milanista. Già nel match contro l'Inter dello scorso 13 marzo la folta presenza di tifosi nerazzurri sugli spalti contribuì in modo decisivo a raggiungere il record di affluenza stagionale: il dato definitivo recita infatti 15'363 spettatori per un incasso di 470'824 euro, primato che potrebbe essere messo a rischio per il match di domenica sera considerando che per Torino-Inter c'era il limite di capienza del 75%.

MILANISTI ALLA CARICA - La poca affluenza allo stadio da parte dei tifosi granata è stato uno dei grandi temi dell'annata. In precedenza il primato stagionale era stato registrato con la Sampdoria quando (anche grazie alla presenza dei ragazzi della Academy granata presenti su invito) si registrarono 13’137 spettatori. Dopo la Doria e l’Inter c’è il derby d’andata con la Juventus con 12’073 tagliandi staccati. Solo in un'altra partita si sono superati i i diecimila paganti: a vedere la sconfitta casalinga contro il Cagliari c'erano 10'132 supporters. Dopo la partita contro la Salernitana, Juric ha chiamato a raccolta i tifosi granata: "Speriamo che vengano in tanti allo stadio", ha detto il tecnico, ma per ora c'è la netta sensazione che la caccia al biglietto sia partita soprattutto tra i tifosi milanisti: già esaurito il settore ospiti (per il quale c'è l'unica limitazione di vendita, con i ticket vendibili solo ai possessori di Fidelity Card AC Milan), e restano pochissimi posti nei Distinti (solo nel terzo anello), settore di stadio che, specie nella parte adiacente al settore ospiti, vede tanti tifosi della squadra avversaria granata al suo interno.

IL MATCH CON IL MILAN - Che il match sia sentito più tra i tifosi del Milan che tra quelli del Torino non sorprende, vista anche la differenza di motivazioni. La partita è cruciale per la squadra di Pioli, in lotta per lo scudetto, mentre il Toro è all'undicesimo posto, senza concrete esigenze di classifica. I granata nel turno precedente sono tornati di nuovo alla vittoria, che mancava dal match di Marassi contro la Sampdoria del 15 gennaio. Contro le grandi quest'anno il Torino non ha ancora vinto, nonostante tante ottime buone prestazioni, spesso però non coronate dalla gioia dei tre punti. Il Milan è invece reduce dal pareggio di San Siro contro il Bologna. Al Meazza i milanisti sono accorsi in 68'136 a sostenere i propri beniamini in un partita dal sapore di scudetto e sicuramente saranno in molti anche nel capoluogo piemontese. Ci sono tutti gli ingredienti per avere domenica sera una bella cornice da contorno ad un match che si preannuncia decisivo per le sorti della lotta per il Tricolore.